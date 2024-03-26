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Синоптики прогнозують теплий квітень, але не по всій Україні

Фото: синоптики прогнозують теплий квітень в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується 8-13 градусів тепла, в Карпатах 6-7 градусів тепла, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика квітня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у квітні середня місячна температура повітря складає 7-11 градусів тепла, в гірських районах 2-6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 5-16 градусів морозу, в Чернігівській, Сумській, Харківській областях та в Карпатах 17-22 градусів морозу, у південній частині місцями 3-5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 26-33 градусів тепла, в гірських районах 21-22 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, у більшості районів Закарпаття та в Карпатах 65-84 мм, на високогір′ї Карпат 102-117 мм.

Рекордне тепло

Нагадаємо, у Києві середня температура повітря за зиму склала 0,3 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 2,8 градусів. Календарна зима 2023-2024 років стала третьою у рейтингу найтепліших зим з 1881 року.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) ООН, глобальна середня приземна температура у 2023 році була приблизно на 1,45 градусів вище за середнє значення за 1850-1900 роки. 2023 став найтеплішим за всі 174 роки спостережень. Було побито рекорд попередніх найтепліших років: 2016 року, з температурою на 1,29 градусів вище за середнє значення 1850-1900 років, і 2020 року, з перевищенням на 1,27 градусів.

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