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Цьогорічна весна в Києві увійшла до четвірки найтепліших в історії

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 15:58
Цьогорічна весна в Києві увійшла до четвірки найтепліших в історії
Фото: весна в Києві (РБК-Україна)

Спостереження проводяться з 1881 року

Середня температура повітря за три місяці весни 2019 року становила 10,9 градусів тепла, що на 2,7 градусів вище за кліматичну норму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Кліматологи обсерваторії визначили, що цьогорічна весна посіла четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року.

За даними спостережень, всі місяці були теплішими за кліматичну норму, а особливо березень, який мав найбільше відхилення від норми - 4,4°С, що дозволило йому увійти в десятку найтепліших за 139 років спостережень. У березні було встановлено чотири температурних рекорди.

Найхолодніше було 3 березня, коли температура під ранок опустилась до 6,3 градусів морозу, а найтепліше - 16 травня, коли температура після полудня піднялась до 27,7 градусів тепла. Метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

За даними обсерваторії, кількість опадів у столиці за весну становила 161 мм, що відповідає 114% кліматичної норми, завдяки вологому травню.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря травня у Києві склала 17 градусів, що на 1,8 градусів вище за кліматичну норму. 

Як повідомляло РБК-Україна, середньодобова температура повітря в Києві з 13 травня перевищує 15 градусів тепла, що знаменує початок метеорологічного літа.

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