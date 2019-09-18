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Метеорологи анонсували на наступному тижні "бабине літо"

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 13:18
Метеорологи анонсували на наступному тижні "бабине літо"
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

"Бабине літо" в столиці зазвичай триває від одного до двох тижнів

Прогнози синоптиків свідчать про те що "бабине літо" може прийти до Києва на наступному тижні 23-29 серпня. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Як зазначається в повідомленні, тепло може повернутися до столиці після похолодання на поточному тижні.

"Після різкого похолодання нас очікує на наступному тижні потепління, яке називають "бабиним літом", - йдеться в повідомленні.

Кліматологи обсерваторії визначили, що найкоротшим за останні роки "бабине літо" було в 2014 році, коли воно тривало лише 6 днів - з 11 до 16 жовтня, а найдовшим в 2012 році - 13 днів - з 25 вересня до 7 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря у Києві в середу, 18 вересня, опуститься нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до столиці метеорологічної осені.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

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