Синоптики попереджають про значну лавинну небезпеку в Карпатах

У Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов очікується значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє Facebook відділу гідропрогнозов Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зазначено, що значна сніголавинна небезпека зберігається у високогір'ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області.

"Штормове попередження! Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) зберігається: 2-3 лютого - високогір'я Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин", - сказано в повідомленні.

Рекомендується утриматися від походів у високогір'я.

"Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) зберігається:

2-3 лютого - в горах Чернівецької області і в середньогір'ї Львівської області ", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних, 1-2 лютого, в Карпатах у зв'язку з погіршенням погодних умов очікувалася значна небезпека сходження лавин.

Як писало РБК-Україна, в Гідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні в лютому 2020 року. За даними синоптиків, у лютому місячна кількість опадів буде в межах 22-70 мм. Середня місячна температура повітря складе 0-5 градусів морозу, а в Карпатах, на сході і північному сході 6-7 градусів морозу.

Також агентство писало, що в країні три дні поспіль було оголошено штормове попередження зі значним снігом і хуртовинами. В результаті негоди було знеструмлено 602 населених пункти в двох областях.