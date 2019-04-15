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Завтра в Україні очікуються дощі

Новини » Суспільство    15.04.2019 - 14:56
Завтра в Україні очікуються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі очікуються заморозки

Погода в Україні завтра, 16 квітня, утримається холодною, у західних областях очікуються сильні заморозки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Українського гідрометцентру. 

Зазначається, що 16 квітня в більшості областей часом дощ; температура вночі +2-7 тепла, вдень +8-13 градусів, на сході країни до +16 градусів. 

У західних областях вночі без істотних опадів, сильні заморозки у повітрі 0-5 градусів, вдень дощ, подекуди з мокрим снігом, температура +4-9 тепла.

Вітер в країні переважно північно-східний, 7-12 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Завтра в Україні очікуються дощі

Раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчими днями очікується холодною, 15 квітня в ряді областей очікуються заморозки. В західних, Житомирській і Київській областях очікуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий). У той же час у Чернігівській і Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту до -5 (IV рівень небезпеки, жовтий).

РБК-Україна писало, що синоптики попередили про погіршення погоди в Києві, зокрема, в столиці посилиться вітер 15-16 квітня. 

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