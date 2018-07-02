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Погода на сьогодні: на заході і півночі України дощі, температура до +28

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 08:00
Фото: у західних і північних областях очікуються дощі (РБК-Україна)
Фото: у західних і північних областях очікуються дощі (РБК-Україна)

У столиці сьогодні вдень від +19 до +21, дощ

Погода на сьогодні: 2 липня 2018 року в західних і частково в північних областях очікуються дощі, на решті території країни без опадів, температура повітря підніметься до +28. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході України завтра очікуються дощі, температура повітря вдень становитиме від +15 до +19. На півночі – у Чернігівській, Сумській та Київській області, пройдуть дощі, вдень від +17 до +21, у центральній частині без опадів, температура повітря від +19 до +23. На без опадів, денна температура від +24 до +28. На півдні пройдуть дощі, вдень від +25 до +29, у Криму дощ і до +29.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +19 до +21, вночі від +9 до +11. Вночі та вдень у Києві очікуються дощі.

Нагадаємо, у зв'язку з випадання опадів у вигляді дощу, місцями дуже сильного, на території Івано-Франківської області було підтоплено 190 житлових, адміністративних і виробничих будинків.

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Теги публікації: Гідрометцентр, дожди  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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