В Україні через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів

Фото: ураган у Києві (dsns.gov.ua)

Через негоду в Україні знеструмлені населені пункти у 6 областях

В ніч з 8 на 9 серпня через негоду в Україні сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 6 областях. Про це повідомляє пресс-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що через сильний вітер та грозу без світла залишились люди у декількох областях, а саме: Сумська - 95 н.п, Київська - 38 н.п. , Черкаська - 26 н.п., Чернігівська - 22 н.п., Житомирська - 21 н.п. та Кіровоградська - 3 н.п.

Крім того, селі Голодьки (Київська область) внаслідок поривів вітру пошкоджено крівлю школи на площі близько 50 м. кв. та крівлі 10 приватних будинків. Також у місті Буча через сильний вітер було повалено близько 50 дерев.

"Дерева з проїзджої частини міста прибрано, проїзд забезпечено", - йдеться у повідомленні.

У Києві підрозділами ДСНС було здійснено 12 виїздів для прибирання дерев, що були повалені внаслідок поривів вітру.

Нагадаємо, вчора на Київ обрушився ураган, в результаті якого утворились пробки на дорогах.

Зазначимо, що за прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні гроза та дощі по всій території країни.