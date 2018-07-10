Погода на сьогодні: на заході та у центрі України очікуються дощі, температура до +33

Новини Суспільство 10.07.2018 - 08:00
Фото: в Україні без опадів (РБК-Україна)
Фото: в Україні без опадів (РБК-Україна)

У Києві вдень від +26 до +28

Погода на сьогодні: 10 липня 2018 року на території України переважно без опадів, лише на заході місцями у центрі очікуються дощі, температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі, температура повітря вдень становитиме від +22 до +28. На півночі без опадів, вдень від +26 до +28, у центральній частим місцями очікуються дощі, температура від +26 до +28. На сході денна температура від +31 до +33. На півдні вдень від +27 до +33, у Криму до +33 і без опадів.

Погода на сьогодні: на заході та у центрі України очікуються дощі, температура до +33Погода на сьогодні: на заході та у центрі України очікуються дощі, температура до +33

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +26 до +28, вночі від +15 до +17.

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Теги:  Гідрометцентр,  дожди  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС