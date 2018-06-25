Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Погода на сьогодні: на заході України дощі, температура до +27

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 08:00
Фото: на заході України дощі (РБК-Україна)
Фото: на заході України дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень від +21 до +23

Погода на сьогодні: 25 червня 2018 року на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +27. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на заході пройдуть дощі, температура повітря вдень становитиме від +19 до +23. На півночі вдень від +21 до +22, у центральній частині від +21 до +23. На сході без опадів, денна температура від +23 до +26. На півдні вдень від +23 до +27, у Криму до +26.

У Києві 25 червня без опадів, температура повітря вночі становитиме від +9 до +11, вдень повітря прогріється до +23.

 

В Україні сьогодні очікуються сильні зливи та град Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +33
Теги публікації: Гідрометцентр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся