Погода на сьогодні: на заході України дощі, температура до +27

У Києві вдень від +21 до +23

Погода на сьогодні: 25 червня 2018 року на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +27. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на заході пройдуть дощі, температура повітря вдень становитиме від +19 до +23. На півночі вдень від +21 до +22, у центральній частині від +21 до +23. На сході без опадів, денна температура від +23 до +26. На півдні вдень від +23 до +27, у Криму до +26.

У Києві 25 червня без опадів, температура повітря вночі становитиме від +9 до +11, вдень повітря прогріється до +23.