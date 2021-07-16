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Синоптики попереджають про погіршення погоди в Києві та області: утримається до кінця доби

Автор: РБК-Україна

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області. Їх фіксуватимуть у найближчу годину з утриманням до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, на території області очікується гроза. Оголошений перший рівень небезпечності.

"Нестійкість атмосфери спричинило розвиток окремих купчасто-дощових хмар над Київщиною і не тільки. На цей момент гроза спостерігається на метеорологічній станції в Тетереві", - говориться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що в столиці сьогодні прогнозують дощ. Однак температура повітря утримається вдень на показниках +32-34 градуси.

Раніше повідомлялося, що станом на 7 ранку 16 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) без світла залишилися 169 населених пунктів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні також оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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