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Пожежна небезпека: які області під загрозою

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 14:33
Пожежна небезпека: які області під загрозою Фото: в Україні високий рівень пожежної небезпеки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Під загрозою більшість областей країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

17-19 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки у західних, північних, східних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Зазначимо, погода в Україні найближчими днями буде складна в більшості областей країни. Температура повітря опускатися почне тільки на наступний тиждень, але очікуються сильні грози та зливи в багатьох областях.

Нагадаємо, на заході Україні можливий підйом рiвня води на річках. Є загроза підтоплень.

Зазначимо, в Україні синоптики прогнозують спеку протягом дня 16 липня. Водночас, у деяких регіонах очікується дощова погода.

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