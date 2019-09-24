Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Погода в Україні 24 вересня вночі погіршиться, очікуються сильні заморозки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що сьогодні вночі у північній частині лівого берега України очікуються сильні заморозки у повітрі, які досягнуть -2 (II рівень небезпечності).

Зазначимо, що заморозки будуть у північних, східних та Рівненській областях. Крім того, в Полтавській та Черкаській областях заморозки на ґрунті досягнуть -4.

Нагадаємо, синоптики зазначали, що сьогодні в Україні, порівняно з понеділком, похолодає. Температура повітря вдень у західних областях досягне +17+21, але у Волинській та Рівненській областях буде +14+16, а в Житомирській - +12+14.

Набагато нижча температура повітря буде на сході країни. Там у Харківській, Луганській та Донецькій областях температура повітря вдень складе +10+14. У Одеській, Миколаївській та Херсонській тепліше, температура повітря вдень підніметься до +21.

РБК-Україна писало, що за даними Українського Гідрометцентру, на Закарпатті, і деяких районах Прикарпаття і в південній частині країни сьогодні температура повітря складе +20+22 градуси.

У столиці сьогодні дощів не буде. Температура повітря вдень складе +12+14, вночі очікується від +2 до 0.