ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні в Україні буде спекотно та переважно без опадів

Новини » Суспільство    12.08.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні буде спекотно та переважно без опадів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві спекотно та хмарно, вдень до +30

Погода в Україні 12 серпня буде спекотною та переважно без опадів, дощі можливі лише подекуди на заході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Погода в Україні

Так, за прогнозом українських синоптиків, у понеділок дощова погода відступить та почне повертатися спека. Невеликі дощі можливі лише у Львівській та Волинській областях, на решті території - хмарно з проясненням. Середня температура по Україні вдень коливатиметься від +30 до +32, вночі місцями опуститься до +13. Найспекотніше буде у Закарпатській області, там термометри покажуть до +34.

У Криму також буде сухо та спекотно, вдень температура коливатиметься від +30 до +32, вночі від +16 до +18.

Сьогодні в Україні буде спекотно та переважно без опадів

Погода у Києві

У Києві сьогодні вдень буде хмарно та спекотно, вдень очікується температура повітря від +28 до +30, вночі від +16 до +18. Опадів в понеділок не прогнозується, вітер південний, 3-8 м/с.

Сьогодні в Україні буде спекотно та переважно без опадів

Через негоду в Україні знеструмлені населені пункти в шести областях Через негоду в Україні загинула людина
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся