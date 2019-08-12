Сьогодні в Україні буде спекотно та переважно без опадів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві спекотно та хмарно, вдень до +30

Погода в Україні 12 серпня буде спекотною та переважно без опадів, дощі можливі лише подекуди на заході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Погода в Україні

Так, за прогнозом українських синоптиків, у понеділок дощова погода відступить та почне повертатися спека. Невеликі дощі можливі лише у Львівській та Волинській областях, на решті території - хмарно з проясненням. Середня температура по Україні вдень коливатиметься від +30 до +32, вночі місцями опуститься до +13. Найспекотніше буде у Закарпатській області, там термометри покажуть до +34.

У Криму також буде сухо та спекотно, вдень температура коливатиметься від +30 до +32, вночі від +16 до +18.

Погода у Києві

У Києві сьогодні вдень буде хмарно та спекотно, вдень очікується температура повітря від +28 до +30, вночі від +16 до +18. Опадів в понеділок не прогнозується, вітер південний, 3-8 м/с.