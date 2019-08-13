Захід України сьогодні накриють дощі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря у західних областях вдень досягне +30+32, вночі очікується +18+20

Погода в Україні 13 серпня погіршиться у західних областях, на сході країни - мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +30+32, вночі очікується +18+20. На півночі та в центрі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +29+32, вночі очікується +16+18.

У східних і південних областях сьогодні сонячно, температура повітря вдень досягне +29+31. На півдні очікується +30+32. У Криму та Кримській області 13 серпня сонячно, температура повітря досягне +29+31, вночі очікується +17+19.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +30+32, вночі очікується +16+18.