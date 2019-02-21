Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Погіршення погоди очікується в західній та південній частині

В Украине 22 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, погода ухудшится в западных областях, южной части, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской областях и местами в Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областях. В частности, ожидается снег, на юге с дождем, налипание мокрого снега и сильный ветер.

"На остальной территории - или без существенных осадков, или небольшой снег. На дорогах гололедица", - отметила Диденко.

Она также подчеркнула, что в Украину придет холодная воздушная масса из Арктики. В связи с этим ночью похолодает до -9, днем до -5. В западных и южных областях до +2. В Киеве завтра осадки маловероятны. Синоптик уточнила, что с понедельника, 25 февраля, снова начнется потепление.

Напомним, по данным ГСЧС, сегодня также ожидается ухудшение погодных условий. В частности, в большинстве областей ветер усилится до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.