В Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується зниження температури та сильний вітер

В Україні сьогодні, 21 лютого, в більшості областей очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Також синоптики попереджають, що зміна погодних умов очікується 22-24 лютого: 22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі від -3 до 10 морозу, вдень від 0 до -6;

"23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі від -6 до -12, вдень від -2 до -7, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі від -12 до -18, вдень від -5 до -10", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 21 лютого 2019 року на заході, півночі і сході України пройде дощ, місцями зі снігом, температура повітря підніметься до +9.

В столиці України 21 лютого без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що з Польщі через Україну йде холодний атмосферний фронт.

21 лютого фронт принесе мокрий сніг на схід і північний схід. На решті території завтра, 21 лютого - без істотних опадів, хіба що на Заході буде невеликий дощ.

Синоптик зазначила, що у четвер в Україні почнеться похолодання. Вдень буде близько 0-3 градусів морозу, переважно в північній частині і на сході України. У південній частині та у західних областях очікується близько 3-8 градусів. У Києві 21 лютого опадів не буде, температура до 0-2 градусів морозу. 22, 23, 24 лютого похолодання посилиться до помірних морозів.