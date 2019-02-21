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В Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 08:44
В Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується зниження температури та сильний вітер

В Україні сьогодні, 21 лютого, в більшості областей очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Також синоптики попереджають, що зміна погодних умов очікується 22-24 лютого: 22 лютого у західних,   південних,   Житомирській,   Вінницькій,   Кіровоградській   та   Донецькій   областях   помірний   сніг (відновлення  снігового  покриву  висотою  1-6  см),  місцями  налипання  мокрого  снігу,  в  Карпатах  значний  сніг, зниження  температури  в  Україні  вночі  від -3 до 10 морозу,  вдень від  0 до -6;

"23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода  з  температурою  вночі  від -6 до -12,  вдень від  -2 до -7,  у  Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі від -12 до -18, вдень від -5 до -10", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 21 лютого 2019 року на заході, півночі і сході України пройде дощ, місцями зі снігом, температура повітря підніметься до +9.

В столиці України 21 лютого без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що з Польщі через Україну йде холодний атмосферний фронт.

21 лютого фронт принесе мокрий сніг на схід і північний схід. На решті території завтра, 21 лютого - без істотних опадів, хіба що на Заході буде невеликий дощ.

Синоптик зазначила, що у четвер в Україні почнеться похолодання. Вдень буде близько 0-3 градусів морозу, переважно в північній частині і на сході України. У південній частині та у західних областях очікується близько 3-8 градусів. У Києві 21 лютого опадів не буде, температура до 0-2 градусів морозу. 22, 23, 24 лютого похолодання посилиться до помірних морозів.

 

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, вдень до +9 В деяких областях України завтра очікується мокрий сніг
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