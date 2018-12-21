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Синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках України

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 13:05
Синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках України
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води

В річках України у період з 22 по 25 грудня 2018 року можливе підвищення рівня води через очікувані опади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у зв’язку з очікуваними опадами та сніготаненням, можливі підйоми рівнів води над рівнями, сформованими станом на ранок 21 грудня. Так, 22-24 грудня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська області) вода може піднятися на 0,2- 1,2 м вище рівня. Крім того, повідомляється, що 22-25 грудня на рiчках басейну Захiдного Бугу, Прип'ятi очікується підйом рівня на 0,1-0,6 м.

"Мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 21 грудня 2018 року, на території України переважно сніг, місцями з дощем, на півдні країни без опадів, температура повітря вдень від -2 до +5. 

Крім того, за даними синоптиків, у Києві сьогодні, 21 грудня, очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

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