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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов

Новини » Суспільство    24.11.2018 - 08:17
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов
Ілюстративне фото (УНІАН)

У ряді областей України 26-27 листопада пройдуть снігопади

В Україні 26-27 очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що через активний циклон вдень 26 листопада і протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується сніг, мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см)

Крім того, на дорогах очікується ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с. Також в ДСНС відзначають, що погодні умови можуть порушити рух транспорту на автомобільних дорогах зазначених областей.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували потепління на вихідних. Це пов'язано з тим, що на території України буде переважати антициклон, очікується суха погода. Температура повітря вдень від 0 до -4.

 

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