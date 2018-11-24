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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий

Новости » Общество    24.11.2018 - 08:17
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Иллюстративное фото (УНИАН)

В ряде областей Украины 26-27 ноября пройдут снегопады

В Украине 26-27 ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за активного циклона днем ​​26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается снег, мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см).

Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с. Также в ГСЧС отмечают, что погодные условия могут нарушить движение транспорта на автомобильных дорогах указанных областей.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали потепление на выходных. Это связано с тем, что на территории Украины будет преобладать антициклон, ожидается сухая погода. Температура воздуха днем от 0 до -4.

 

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