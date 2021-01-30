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На Україну насувається новий сніговий циклон

Київ, Субота 30 січня 2021 08:13
На Україну насувається новий сніговий циклон
Фото: сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні очікується погіршення погодних умов. Новий сніговий циклон накриє північні, центральні та південні області.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається в повідомленні, у понеділок, 1 лютого, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см). Вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с, йдеться в повідомленні.

На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).

За прогнозом, у суботу-неділю, 30-31 січня, на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.

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