В'їзд вантажівок до Києва можуть обмежити через снігопад, - КМДА

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Києві приріст снігового покриву може становити до 20 см

В'їзд вантажівок до Києва сьогодні, 12 грудня 2018 року, у разі посилення снігопаду можуть обмежити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, у разі посилення снігопаду із 16:00 буде обмежений в’їзд до міста великогабаритного транспорту. Крім того, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав киян сьогодні та завтра утриматися від поїздок на власних авто.

"Ми плануємо зробити таке обмеження перед піковим вечірнім часом для того, щоб забезпечити нормальне функціонування міста і нормальне пересування дорогами. Також попереджаємо про те, що ми за допомогою евакуаторів будемо переміщувати автомобілі, що будуть припарковані неправильно або заважатимуть роботі комунальної техніки", - сказав він.

Пантелеєв також нагадав усім балансоутримувачам територій, не лише комунальних, а й іншої форми власності, про необхідність вчасно розчищати сніг та кригу.

"Інспекторська служба міста (у складі близько ста осіб) зараз відпрацьовує превентивні заходи – попередження, а вже потім буде накладати штрафи на тих, хто не забезпечує прибирання снігу, буруль тощо", – зауважив Пантелеєв.

За даними синоптиків, снігопад у Києві може продовжуватися до п’ятниці, а приріст снігового покриву може становити до 20 см.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади та дощі.

Також раніше повідомлялося, що в Києві найближчими днями очікуються хуртовини і до 18 см снігу.