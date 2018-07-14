Синоптики попереджають про грози в Києві

Новини Надзвичайні події 14.07.2018 - 09:31
Фото: у Києві очікуються дощі (РБК-Україна)
Фото: у Києві очікуються дощі (РБК-Україна)

У Києві очікуються дощі з грозами

Сьогодні, 14 липня, в Києві очікуються місцями короткочасний дощ і гроза. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

Повідомляється, що вдень 14 липня в столиці очікуються місцями короткочасний дощ і гроза. Загалом у Києві прогнозується мінлива хмарність, вітер переважно західний 5-10 м/с, температура повітря вдень від +24 до +26.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будівлі або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня проїзд в міському транспорті Києва подорожчав до 8 гривень.

 

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Теги:  Київ,  дожди,  гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС