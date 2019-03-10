Синоптики розповіли про погоду в Україні 11 березня

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

В деяких областях України очікуються дощі

У деяких областях України завтра, 11 березня, очікуються опади у вигляді дощу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, завтра очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, вночі в західних областях помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах і на Прикарпатті 29-34 м/с.

Температура вночі від -1 до +4 градусів, на Закарпатті, Одещині та в Криму до +8. Вдень у західних та північних областях до +10, на решті території до +14, на півдні до +18. На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний сніг, температура протягом доби до -6.

Нагадаємо, в неділю, 10 березня, у західних областях України очікується сильний вітер, який буде досягати штормових значень. Протягом доби пориви вітру в західних областях країни будуть досягати 25-28 м/с. На решті території країни очікуються вітри зі швидкістю 15-20 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що в неділю, 10 березня, в Україну прийде похолодання, який принесе дощі і місцями мокрий сніг. Також 10 березня в Україні очікуються сильні вітри, які можуть посилитися до штормових значень.