Погода на сьогодні: в Україні, крім півдня, очікуються дощі, температура до +17

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві дощ, вдень до +9

Погода на сьогодні: 11 березня 2019 року на майже всій території України дощі, без опадів лише на півдні, температура повітря вдень підніметься до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході очікуються дощі, температура повітря вдень від +5 до +10, вночі від +2 до +7. На півночі України теж очікуються опади, вдень від +7 до +9, а вночі від +1 до +3. У центрі також дощ, вдень від +7 до +14, вночі від +1 до +5.

У східних областях очікується дощ, температура вдень від +10 до +13, вночі від +1 до +3. На півдні України сьогодні без опадів, вдень від +12 до +17, вночі від +1 до +7. У Криму без опадів вдень від +13 до +15, вночі від +5 до +7.

Погода в Україні 11 березня 2019

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 11 березня очікується дощ, вдень від +7 до +9, вночі від +1 до +3, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Погода в Києві та області 11 березня 2019