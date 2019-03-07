Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Погода в Україні 7 березня місцями погіршиться через вітер

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 7 марта, в частности, на западе страны ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 7 марта днем в западной части Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Погодным условиям присвоили I уровень опасности (желтый).

Кроме того, сегодня на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохранится значительная лавинная опасность (3 уровень).

Напомним, по прогнозу синоптиков, 7 марта в Украине без осадков, ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью до -5, днем до +11. На Закарпатье и Прикарпатье местами до +17, на севере Левобережья ночью до -11, днем до +5. На востоке, северо-востоке, в Полтавской области в Запорожской области ожидается до +7. В Киеве 7 марта будет солнечно, температура до +9.

Также ожидается, что 8 марта будет до +15, возможен дождь. 9 марта будет теплая погода, 10 марта похолодает на несколько градусов и пойдет дождь.