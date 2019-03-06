В Україні завтра очікується до +17

Фото: погода в Україні очікується теплою (РБК-Україна)

Погода в Україні 7 березня буде теплою і сухою

Погода в Україні 7 березня буде теплою, повітря прогріється до +17 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

За даними синоптиків, 7 березня в Україні без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі до -5 градусів, вдень до +11. На Закарпатті і Прикарпатті місцями до +17, на півночі Лівобережжя вночі до -11, вдень до +5.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в Україні завтра буде сухою у зв'язку з приходом антициклону. Протистояння цього антициклону і циклону над Північним морем викличе сильний штормовий вітер, з поривами до 15-22 м / с, на заході та півночі України. Температура повітря протягом дня підвищиться до +12 градусів.

У Києві 6 березня без істотних опадів, лише вночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі від -2 до +3 градусів. На півдні країни, у Дніпропетровській, Донецькій і Закарпатській областях-до +14. В Карпатах упродовж доби до +2.

За даними "Укргідрометцентру", 6 березня 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря підніметься до +13.