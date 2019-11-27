Синоптики попереджають про сильний туман в Україні

Завтра, 28 листопада, погода в Україні погіршиться, в більшості областей очікується сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що за прогнозами Укргідрометцентру, 28 листопада на більшій частині території країни вночі та вранці буде туман, видимість 200-500 метрів.

Крім того, вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті очікується значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий).

По Києву та Київській області, 28 листопада вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що температура повітря 28 листопада протягом дня у більшості областей +3 +7 градусів, на заході та півдні +6 +12 градусів. Найближчої ночі лише трохи поморозить північну частину, 0-3 градуси морозу.

Нагадаємо, 27 листопада у більшості південних, центральних та східних областей очікується дощ, подекуди з мокрим снігом, у західній частині вночі мряка, місцями туман, ожеледь.

РБК-Україна писало, погода в Україні з неділі погіршиться, знову похолодає і будуть морози. Похолодання прийде 1-2 грудня.