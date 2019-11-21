Синоптики попереджають про шторм в Азовському морі

Синоптики попереджають про посилення вітру в Україні 22 листопада, в акваторії Азовського моря можливий шторм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Зазначається, що за прогнозами Укргідрометцентру, 22 листопада у східній, південній та західній частинах пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с.

Крім того, 21 листопада з 20-21 години у Маріуполі очікується спад рівня моря з досягненням стихійної позначки.

22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

По Києву та Київській області 21 листопада пориви вітру 15-18 м/с.

РБК-Україна писало, що погода в Україні ввечері в ніч на 22 листопада значно погіршиться, очікується похолодання до -14 градусів та сильний вітер.

Раніше повідмялося, що погода в Україні на вихідних, 23-24 листопада, буде прохолодною та хмарною, на сході очікуються нічні заморозки до -10 градусів.