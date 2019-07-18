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В Україну повертається спека до +29

Новини » Суспільство    18.07.2019 - 08:00
В Україну повертається спека до +29
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На сході та півдні України сьогодні температура повітря піднялась до +27+29

Погода в Україні 18 липня покращилась, сонячно у західній та східній частинах, температура повітря досягне +29. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на данні Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західній частині країни сьогодні сонячно, температура повітря вдень +22+24, а вночі +10+13. Тільки у Волинській і Рівненській області будуть дощі. У центральній частині, крім Київської області, теж сонячно, температура повітря вдень досягне +24. 

В Україну повертається спека до +29

На сході та півдні України сьогодні температура повітря піднялась до +27+29, очікується мінлива хмарність. У Криму та Кримській області сьогодні без опадів, температура повітря вдень +27+29, а вночі +15+17

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Києві можливий невеликий дощ. Температура вдень +21+23, а вночі +10+12.

В Україну повертається спека до +29

В Україну повертається спека Україну накриють дощі з грозами
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