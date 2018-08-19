Після зливи у Києві затоплено підземний паркінг ТЦ "Гулівер"

Охорона закладу повідомила, що підземний паркінг був затоплений "по шию"

Вода після зливи пройшла до підземного паркінгу у ТЦ "Гулівер". Про це повідомляє Громадське Радіо.

Супермаркет, який розташований у підземному поверсі торговельного центру, затоплений водою на декілька сантиметрів. За словами охорони, у підземному паркінгу, який знаходиться на один рівень нижче, було близько 20 автівок, паркінг залило "по шию". Охороні невідомо чи лишались там люди.

Також працівники повідомили, що можливе пошкодження електричної мережі, бо в приміщенні присутній відчутний запах горілої проводки.

Пожежні прибули на місце пригоди через годину й почали відкачувати помпою воду зі сторони бульвару Лесі Українки.

Окрім паркінгу від води постраждав й ресторан "Маріо'с".

Нагадаємо, в Києві сильна злива затопила центра міста. Вночі, 19 серпня 2018 року, сильна злива паралізувала дороги в центрі міста поряд з Палацем Спорту й ТЦ "Гулівер".