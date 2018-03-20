У горах Івано-Франківської області зійшла лавина, в результаті інциденту жертв і збитків немає. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними сніголавинної метеостанції Пожежевська, виявлено сходження лавини з північно-східного схилу гори Брескул (Івано-Франківська обл.) об'ємом 1050 кубометрів. Лавину підрізано лижниками, орієнтовна дата сходження - 18 березня, жертв і збитків немає.

У ДСНС також додали, що 20 березня у зв'язку зі снігопадами, в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше в ДСНС розповіли про ситуацію у зв'язку з негодою в Україні. Зокрема, станом на ранок 20 березня небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається. Сніг йде у Миколаївській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Місцями невеликий дощ, крупа в Херсонській області. Рух транспорту на автомобільних дорогах забезпечено. Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.