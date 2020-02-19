Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

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Сходження лавин очікується у горах Івано-Франківської області

В Карпатах сьогодні, 19 лютого, очікується значна небезпека сходження снігових лавин. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Раніше РБК-Україна писало, що в горах Закарпатської області рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали. За даними служби, рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали на горі Драгобрат під час катання на лижах. Під час пошуків до рятувальників вийшла 40-річна туристка, яка також втратила орієнтири з-за поганої видимості.

Згідно із прогнозом синоптиків, 19 лютого погода в Україні покращиться, буде сухо, очікується потепління до +11.

У центральних областях вдень +6+8, а вночі +1+3. Втім, на сході країни сьогодні невеликий дощ, вдень +4+6, а вночі -1+1. На півдні дощ омине Одеську та Миколаївську області, вдень +9+11, а вночі 0+2.