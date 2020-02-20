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Невеликий дощ та тепло до +10: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 08:00
Невеликий дощ та тепло до +10: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях сьогодні пройде невеликий дощ

Погода в Україні 20 лютого тепла, невеликий дощ на заході, а у всіх інших частинах потепління до +10. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні пройде невеликий дощ. Там температура повітря вдень +6+8, а вночі 0+2. На сході країни мінлива хмарність, без опадів, вдень +3+7, а вночі -1+1.

Невеликий дощ та тепло до +10: прогноз погоди на сьогодні

У північних та центральних областях теж без опадів, вдень +4+8, а вночі 0-2. На півдні країни вдень тепло до +10, а вночі -1+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вдень +6+8, а вночі 0+2.

Невеликий дощ та тепло до +10: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні зіпсується - в країну прийде похмура і волога погода - буде йти дощ, місцями з мокрим снігом, і все це у супроводі поривчастого вітру.

Крім того, український синоптик прогнозувала, що в Україні буде панувати антициклон, завдяки якому переважатиме суха погода, лише в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині можливий дощ і мокрий сніг.

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