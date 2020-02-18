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Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 10:10
Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Сходження лавин можливо у горах Івано-Франківської області

В Карпатах сьогодні, 18 лютого, очікується значна небезпека сходження снігових лавин. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Раніше РБК-Україна писало, що днями гірські рятувальники в районі полонини Драгобрат у Карпатах знайшли п'ятьох туристів, що заблукали. В горах заблукали четверо українців і громадянка Литви.

Також рятувальники в горах Закарпатської області рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали. За даними служби, рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали на горі Драгобрат під час катання на лижах. Під час пошуків до рятувальників вийшла 40-річна туристка, яка також втратила орієнтири з-за поганої видимості.

Нагадаємо, згідно із прогнозом синоптиків, погода в Україні 18 лютого покращиться, йде суттєве потепління, але на заході дощі.

В Україну йде суттєве потепління, але заході країни очікується невеликий дощ. Там температура повітря вдень складе +7+10, а вночі +1+4. У північних та Київській областях теж дощі, вдень +6+9, а вночі +1+3.

Суттєве потепління та невеликий дощ: яка сьогодні буде погода У Києві оновлено ще два температурні рекорди
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