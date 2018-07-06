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Німеччина прийняла понад 100 солдатів з України, поранених на Донбасі

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 15:41
Фото: відправка українських солдатів в Німеччину (kiew.diplo.de)
Фото: відправка українських солдатів в Німеччину (kiew.diplo.de)

На сьогоднішній день двоє українських солдатів продовжують лікування в Німеччині

Починаючи з 2014 року Німеччина прийняла на лікування 102 солдатів з України, які отримали поранення на Донбасі у зоні бойових дій. Про це в п'ятницю, 6 липня, повідомили у прес-службі посольства Німеччини в Києві.

З цього числа поранених вже 93 пройшли стаціонарне лікування в лікарнях Бундерсвера, ще дев'ять - у цивільних клініках. На сьогоднішній день двоє українських солдатів продовжують лікування в Німеччині.

Наголошується, що в найближчі дні Бундесвер доставить в Німеччину для лікування чергову групу українських військовослужбовців, поранених в ході бойових дій на сході України. Їх розмістять у німецьких військових госпіталях.

"Такого роду допомога виявляється вже в сьомий раз", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, в квітні 2018 року Бельгія вперше на лікування та реабілітацію ухвалила українських військовослужбовців.

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Теги публікації: лечение, солдаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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