В Ужгороді пройшов сильний град

Подібну погоду синоптики прогнозують Закарпаттю і на найближчі дні
В Ужгороді пройшов град. Про це повідомляє Mukachevo.net.
Подібну погоду синоптики прогнозують Закарпаттю і на найближчі дні.
Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода Юрій Ломакін, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.
Фото: град в Ужгороді (facebook.com/lomakiny)
Фото: град в Ужгороді (facebook.com/drubish)
Раніше Закарпатський обласний центр з гідрометеорології оголошував штормове попередження по області: "В другу половину дня та ввечері 12-го червня на більшій частині території Закарпатської області і по м. Ужгород очікуються дуже сильні дощі, грози, місцями: сильні зливи, град. Посилення північного вітру 15-20, місцями шквали до 20-25 м/с".
Град в Ужгороді
Злива в Мукачеві
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 17 областях України очікуються грози.