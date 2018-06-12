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В Ужгороді пройшов сильний град

НовиниСуспільство    12.06.2018 - 16:08
Фото: град в Ужгороді (facebook.com/lomakiny)
Фото: град в Ужгороді (facebook.com/lomakiny)

Подібну погоду синоптики прогнозують Закарпаттю і на найближчі дні

В Ужгороді пройшов град. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Подібну погоду синоптики прогнозують Закарпаттю і на найближчі дні.

Як повідомив РБК-Україна мешканець Ужгорода Юрій Ломакін, злива з градом продовжувалася 15-20 хвилин.

Фото: град в Ужгороді (facebook.com/lomakiny)

Фото: град в Ужгороді (facebook.com/drubish)

Раніше Закарпатський обласний центр з гідрометеорології оголошував штормове попередження по області: "В другу половину дня та ввечері 12-го червня на більшій частині території Закарпатської області і по м. Ужгород очікуються дуже сильні дощі, грози, місцями: сильні зливи, град. Посилення північного вітру 15-20, місцями шквали до 20-25 м/с".

Град в Ужгороді

Злива в Мукачеві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 17 областях України очікуються грози.

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Теги публікації: Ужгород, Мукачево, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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