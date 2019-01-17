Синоптики попереджають про сильний вітер на заході України

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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

У західних областях України сьогодні, 17 січня, очікується сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 17 січня у західних областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в найближчі дні синоптики прогнозують потепління, яке призведе до ожеледиці та утворення крижаних бурульок. Сьогодні в столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 7-12 м/с. У той же час внаслідок температурних перепадів, на дахах будинків і на деревах будуть утворюватись крижані бурульки. З підвищенням температури ризик їх падіння буде тільки збільшуватися.

На решті території України сьогодні вночі від -5 до -10, у східних та центральних областей до -12, на крайньому заході країни та в Криму від 0 до -5; вдень від -2 до +3. У західних областях та на півдні Одеської області від +2 до +7, у східній частині від -1 до -6.