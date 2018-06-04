Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Синоптики попереджають про дощі і грози у західних областях

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 16:08
Фото: гроза (Pixabey)
Фото: гроза (Pixabey)

Вночі та вранці в гірських долинах подекуди слабкий туман

У західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Про це повідомляють Львівський та Закарпатський регіональні центри з гідрометеорології.

"На добу з 21 год. 04 червня до 21 год. 05 червня 2018 року по Закарпатській області: мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці в гірських долинах подекуди слабкий туман. Вітер західний 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видимість становитиме 10 км і більше, в дощі 2-4 км, в тумані 200-500 м. 

В Ужгороді істотних опадів не очікується.

6-7 липня на Закарпатті також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози.

У Львівській області 4 червня вдень місцями грози, 5 червня вранці та вдень грози, місцями шквали 15-20 м/с, град.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що 5 червня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +28 Погода в Україні: синоптики оголосили штормове попередження
Теги публікації: гроза, порывы ветра, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top