Синоптики попереджають про дощі і грози у західних областях

Вночі та вранці в гірських долинах подекуди слабкий туман

У західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Про це повідомляють Львівський та Закарпатський регіональні центри з гідрометеорології.

"На добу з 21 год. 04 червня до 21 год. 05 червня 2018 року по Закарпатській області: мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці в гірських долинах подекуди слабкий туман. Вітер західний 5-10, під час грози пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що видимість становитиме 10 км і більше, в дощі 2-4 км, в тумані 200-500 м.

В Ужгороді істотних опадів не очікується.

6-7 липня на Закарпатті також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози.

У Львівській області 4 червня вдень місцями грози, 5 червня вранці та вдень грози, місцями шквали 15-20 м/с, град.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що 5 червня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.