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Синоптики предупреждают о дождях и грозах в западных областях

НовостиОбщество    04.06.2018 - 16:08
Фото: гроза (Pixabey)
Фото: гроза (Pixabey)

Ночью и утром в горных долинах местами слабый туман

В западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщают Львовский и Закарпатский региональные центры по гидрометеорологии.

"На сутки с 21 час. 04 июня до 21 час. 05 июня 2018 года по Закарпатской области: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в горных долинах местами слабый туман. Ветер западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видимость будет составлять 10 км и более, в дожди 2-4 км, в тумане 200-500 м.

В Ужгороде существенных осадков не ожидается.

6-7 июля на Закарпатье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Во Львовской области 4 июня днем местами грозы, 5 июня утром и днем грозы, местами шквалы 15-20 м/с, град.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что 5 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Погода на сегодня: в Украине местами дожди, температура до +28 Погода в Украине: синоптики объявили штормовое предупреждение
Теги публикации: гроза, порывы ветра, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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