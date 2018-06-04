Синоптики предупреждают о дождях и грозах в западных областях

Ночью и утром в горных долинах местами слабый туман

В западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщают Львовский и Закарпатский региональные центры по гидрометеорологии.

"На сутки с 21 час. 04 июня до 21 час. 05 июня 2018 года по Закарпатской области: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в горных долинах местами слабый туман. Ветер западный 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видимость будет составлять 10 км и более, в дожди 2-4 км, в тумане 200-500 м.

В Ужгороде существенных осадков не ожидается.

6-7 июля на Закарпатье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Во Львовской области 4 июня днем местами грозы, 5 июня утром и днем грозы, местами шквалы 15-20 м/с, град.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что 5 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.