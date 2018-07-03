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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +28

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 09:00
Фото: в Україні без осадковв (president.gov.ua)
Фото: в Україні без осадковв (president.gov.ua)

У Києві вдень від +18 до +20

Погода на сьогодні: 3 липня 2018 року на території України без опадів, температура повітря підніметься до +28. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході температура повітря вдень становитиме від +18 до +22. На півночі вдень від +17 до +21, у центральній частині від +20 до +23. На сході денна температура від +22 до +26. На півдні вдень від +23 до +28, у Криму до +27 і без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +18 до +20, вночі від +9 до +11.

У Дніпропетровській області залишаються знеструмленими 23 населених пункти Погода в Україні: завтра на півночі очікується невеликий дощ, температура до +28
Теги публікації: Гідрометцентр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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