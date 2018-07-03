Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +28

У Києві вдень від +18 до +20

Погода на сьогодні: 3 липня 2018 року на території України без опадів, температура повітря підніметься до +28. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході температура повітря вдень становитиме від +18 до +22. На півночі вдень від +17 до +21, у центральній частині від +20 до +23. На сході денна температура від +22 до +26. На півдні вдень від +23 до +28, у Криму до +27 і без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень від +18 до +20, вночі від +9 до +11.