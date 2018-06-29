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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

НовиниСуспільство    29.06.2018 - 08:39
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Сьогодні у Київській області очікуються грози

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 29 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"29 червня в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних та центральних областях місцями сильні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті подекуди дуже сильний дощ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні у Київській області очікуються грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях. 

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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