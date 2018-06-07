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Пожежа у Чорнобильській зоні: триває гасіння двох осередків

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 08:20
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Пожежа в Чорнобильській зоні триває на площі близько 1,5 га

На місці пожежі в Чорнобильській зоні триває гасіння окремих осередків. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що станом на 08:00 продовжується гасіння окремих осередків на загальній площі близько 1,5 га. До гасіння пожежі залучено 35 одиниці техніки та 150 чоловік.

Авіація ДСНС з початку робіт здійснила 69 скидів (318 тонн). Радіаційний фон в містах Київ, Чорнобиль і на промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми.

Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що рівень радіації в точці пожежі в Чорнобилі нижче критичних норм.

Зазначимо, пожежа в Чорнобильській зоні виникла вранці 5 червня у зв'язку із загорянням сухої трави з подальшим поширенням пожежі на лісовий масив.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +27
Теги публікації: пожежа, Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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