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У Києві обмежать рух на з'їзді з Південного мосту на Наддніпрянське шосе

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 09:57
Фото: Південний міст (twitter.com/kmda_official)
Фото: Південний міст (twitter.com/kmda_official)

Рух на цій ділянці обмежать майже на місяць

У Києві майже на місяць обмежать рух на з'їзді з Південного мосту на Наддніпрянське шосе. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"З 11:00 29 травня з 22:00 24 червня у зв'язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на естакадному з'їзді з Південного мостового переходу на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

У "Київавтодорі" закликають водіїв з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на двох вулицях у центрі Києва заборонили паркувати автомобілі.

"У зв'язку з перекриттям вулиці Хрещатик в рамках підготовки столиці до проведення Ліги Чемпіонів на вулицях Володимирській та Михайлівській вводиться тимчасове обмеження на паркування автотранспортних засобів. Обмеження діятиме до 31 травня 2018", - повідомили в КМДА.

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Теги публікації: Київ, движение, Южный мост  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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