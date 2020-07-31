Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежонебезпеки в Україні

Про це свідчать дані Укргідрометцентру
Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в ряді областей України в п'ятницю, 31 липня. Такі дані наводить Укргідрометцентр.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"За даними Укргідрометцентру 31 липня у східних, центральних, Сумській, Одеській, Миколаївській області та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - звертають увагу рятувальники.
При цьому раніше у ДСНС попереджали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:
Нагадаємо, на початку липня рятувальники також попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областей країни, крім західних.
Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні також очікуються грозові дощі, град і шквальний вітер до 20 м/с.