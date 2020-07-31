Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежонебезпеки в Україні

Фото: рятувальники (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це свідчать дані Укргідрометцентру

Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в ряді областей України в п'ятницю, 31 липня. Такі дані наводить Укргідрометцентр.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру 31 липня у східних, центральних, Сумській, Одеській, Миколаївській області та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - звертають увагу рятувальники.

При цьому раніше у ДСНС попереджали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

розводити багаття у лісі (крім тих, які пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);

заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортними засобами та іншими механізмами, за винятком використовуваних у лісогосподарських цілях;

курити, кидати в лісі непогашені сірники, недопалки.

Нагадаємо, на початку липня рятувальники також попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областей країни, крім західних.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Україні також очікуються грозові дощі, град і шквальний вітер до 20 м/с.