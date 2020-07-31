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Синоптики попередили про грози та шквальний вітер в Україні

Україна, П'ятниця 31 липня 2020 08:55
Синоптики попередили про грози та шквальний вітер в Україні
Автор: Андрій Козловський

Такі дані надав Український гідрометцентр

Сьогодні, 31 липня, в Україні очікуються грозові дощі, град та шквальний вітер до 20 м/с. Такі дані надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, погіршення погодних умов спостерігатиметься у південних, східних регіонах, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Там очікуються грози, вдень в окремих районах град, сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, грозові дощі вкриють усю східну та південну частину України, також дощитиме у деяких центральних та західних областях, а температура повітря вдень в регіонах коливатиметься від +21 до +31.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що внаслідок шквального вітру, що пройшов 29 липня у Волинській та Закарпатській областях, відбулося повалення дерев.

Крім того, внаслідок негоди у Волинській області були пошкоджені дахи більше десятка будинків.

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