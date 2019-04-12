Синоптики попередили про заморозки в Україні

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Найхолодніше буде у західних областях

Погода в Україні завтра, 13 квітня, буде хмарною, подекуди пройдуть невеликі дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру.

У південних, східних, Дніпропетровській та Полтавській областях буде хмарно, невеликі, місцями помірні дощі, окремі грози, вночі та вранці подекуди туман; температура вночі +4-9 тепла, вдень +12-17 градусів.

На решті території хмарно з проясненнями, без істотних опадів; температура вночі +2-7 тепла, у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2 градусів, вдень +8-13 градусів тепла, в Карпатах +1-3 тепла. Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Раніше повідомлялося, що на вихідні буде переважно холодною, лише у східних та південних областях повітря залишиться теплішим. У Києві 13-14 квітня переважатиме прохолодна погода, температура повітря +8+10 градусів, проте істотні опади малоймовірні.

На наступному тижні на заході та на крайній півночі можливі місцями заморозки. Потепління в Україні передбачається орієнтовно із середи.

РБК-Україна писало, що погода в Україні погіршиться з 15 квітня, у деяких областях можливі заморозки. Заморозки слід чекати у західних і північних областях.