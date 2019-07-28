Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку в Києві

У Києві в найближчі дні очікується висока пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом Укргидрометцетра, 28-31 липня в столиці очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні буде сухою і сонячної майже у всіх областях, температура очікується до +30. 29 липня буде спекотно, температура повітря буде перевищувати +30 градусів.

Дощі витягнуться фронтальної ниткою з далекої півночі, від Волинської та Рівненської областей до Сумської та Харківської, повідомила синоптик. Також вірогідні дощі з грозами у Вінницькій та Одеській областях. При цьому в більшій частині України буде сухо і сонячно. У Києві понеділок буде спекотним, близько +30 градусів. Істотні опади не очікуються.

Зазначимо, погода в Україні протягом неділі, 28 липня, погіршиться в західних областях. За прогнозом синоптиків, у західних областях сьогодні очікуються сильні грози. В Закарпатській області прогнозується значний дощ, який місцями буде з градом і шквалами вітру до 20 м/сек.