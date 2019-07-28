Синоптик розповіла, коли чекати на похолодання в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На наступних вихідних очікується суттєве похолодання

Погода в Україні в найближчі дні буде сухою і сонячною майже у всіх областях, температура очікується до +30. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко Facebook.

За її словами, 29 липня буде спекотно, температура повітря буде перевищувати +30 градусів.

Дощі витягнуться фронтальної ниткою з далекої півночі, від Волинської та Рівненської областей до Сумської та Харківської, повідомила синоптик. Також вірогідні дощі з грозами у Вінницькій та Одеській областях. При цьому в більшій частині України буде сухо і сонячно.

У Києві понеділок буде спекотним, близько +30 градусів. Істотні опади не очікуються.

Проте, за даними Діденко, надалі почне поступово заходити в Україну холодне повітря і вже в наступні вихідні очікується істотне похолодання.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні буде переважно сухої та спекотної, температура повітря місцями підніметься до +34.

РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні протягом неділі, 28 липня, погіршиться в західних областях. За прогнозом синоптиків, у західних областях сьогодні очікуються сильні грози. В Закарпатській області прогнозується значний дощ, який місцями буде з градом і шквалами вітру до 20 м/сек.