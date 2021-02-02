Дощ в семи регіонах та до -11 морозу: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 2 лютого, на сході та півдні України очікуються дощі. Вдень температура повітря в країні коливатиметься від -5 до +13 градусів, однак вночі у західних, центральних та північних регіонах очікуються морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Криму очікуються дощі. На всій інший території країни спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде від +1 до +7, а вночі вона буде в межах -11 -1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від -5 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть -11 +3.

У південних та східних регіонах температура повітря коливатиметься від +2 до +13, а вночі вона буде від -2 до +11.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень очікується від -6 до -2, а вночі від -15 до -6.

Нагадаємо, упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.