У Києві оголосили штормове попередження

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вітер у Києві завтра посилиться до 18 м/с

Погода в Києві завтра, 28 травня, погіршиться, зокрема через сильний вітер. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що 28 травня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. У зв'язку з цим у КМДА мешканців міста закликають бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчій будівлі або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра в Україні потеплішає до +30. Спекотна погода протримається до четверга-п'ятниці, після чого на заході почнуться сильні опади. У той же час з кінця тижня в регіоні очікується похолодання, а з понеділка знову похолодає вже по всій країні.